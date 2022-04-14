Вашингтон, , 09:06 — REGNUM США планируют поставить Украине средства химической, биологической и радиационной защиты, но это намерение не основано на конкретной информации о возможности применения в зоне конфликта средств массового поражения. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам.

Защита от химического оружия Nikole Snyder

Защитные комплекты включены в новый пакет военной помощи от США Украине стоимостью $800 млн наряду с оружием, боеприпасами и оборудованием.

«Украинцы попросили об этом… Основано ли это на конкретной, заслуживающей доверия угрозе применения в определенном квартале, районе? Нет», — ответил Кирби на соответствующий вопрос.

По его словам, поставки защитных средств основаны на долгосрочном понимании, что такого рода вооружения способны применить российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в США опровергло возможность применения Россией боевых отравляющих веществ в ходе спецоперации на Украине. Все запасы химоружия в стране уничтожили ещё в 2017 году, напомнили в ведомстве.

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