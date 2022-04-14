Сидней, Австралия, , 08:41 — REGNUM За минувший день в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) резко подскочило число скончавшихся людей в результате заболевания COVID-19. Всего за минувшие сутки умер 21 ковид-пациент. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным местного министерства здравоохранения, в основном от COVID-19 умирают лица в возрасте от 50 до 100 лет.

За минувший день в штате было зарегистрировано еще 17 856 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас в больницах Нового Южного Уэльса с COVID-19 находятся 1 582 человека, 71 пациент лежит в реанимации.

За последние 24 часа в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, зарегистрировано 10 462 новых случая коронавируса. Там от COVID-19 за последние 24 часа скончались 14 человек.