Уфа, , 08:38 — REGNUM Агротехнику, которая полностью заменит импортные аналоги, намерены серийно выпускать в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом Александр Погожев © ИА REGNUM

Хабиров сообщил, что первый резидент индустриального парка «Уфимский» закупил для этого новое оборудование. Это предприятие уже выпускает зерноочистительные станки, которые раньше доставляли в Россию только из-за границы. Здесь также располагается единственное в стране производство гравитационных столов для семян. Это оборудование уже отгружают в Новосибирск и Волгоград. Предприятие намерено наладить поставки в Казахстан.

Глава региона отметил, что ранее на предприятии производили единичные экземпляры агротехники. Но после запуска нового оборудования производство станков намерены поставить на поток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что резиденты индустриального парка «Уфимский» получают налоговые преференции, льготные арендные ставки, быстрый доступ к инфраструктуре.