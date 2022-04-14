Уфа, 14 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Агротехнику, которая полностью заменит импортные аналоги, намерены серийно выпускать в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом

Хабиров сообщил, что первый резидент индустриального парка «Уфимский» закупил для этого новое оборудование. Это предприятие уже выпускает зерноочистительные станки, которые раньше доставляли в Россию только из-за границы. Здесь также располагается единственное в стране производство гравитационных столов для семян. Это оборудование уже отгружают в Новосибирск и Волгоград. Предприятие намерено наладить поставки в Казахстан.

Глава региона отметил, что ранее на предприятии производили единичные экземпляры агротехники. Но после запуска нового оборудования производство станков намерены поставить на поток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что резиденты индустриального парка «Уфимский» получают налоговые преференции, льготные арендные ставки, быстрый доступ к инфраструктуре.