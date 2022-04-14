Канберра, 14 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. 14 апреля Австралийский парк рептилий смог отпраздновать историческое достижение: в первые на территории континента вылупились три комодских варана. Работники учреждения ждали этого свершения семь месяцев, пока яйца с детенышами животных находились в инкубаторе, передает телеканал Nine News.

Сайт «Орто Дойду» Варан в зоопарке «Орто Дойду» в Якутии

Все три маленьких существа весят от 112 до 116 г и имеют длину около 40 см. Пока что они безобидные, поэтому сотрудники парка рептилий взяли их на руки и немного попозировали перед журналистами.

«Много работы уходит на спаривание комодских варанов. Самец и самка потенциально могут убить друг друга и нанести серьезный ущерб нам», — сказал главный хранитель рептилий Джейк Мени.

«Во время первоначального знакомства пошло все немного не по плану, однако самка стала восприимчивой, и они успешно спарились, что привело к вылуплению этих трех идеальных детенышей», — добавил он.