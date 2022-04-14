Пекин, 14 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Глава китайского управления по борьбе со взяточничеством призвал к активной работе по улучшению партийного поведения, укреплению партийной дисциплины и борьбе с коррупцией в преддверии XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится позже в этом году, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Юань

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, выступил с такими замечаниями во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральном Китае, которая продлилась с 10 по 12 апреля.

Чжао посетил деревню в городе Чэньчжоу, чтобы узнать о средствах к существованию жителей и выслушать их мнения об улучшении партийного поведения и поощрении честности в правительстве. Инспектируя предприятия в городе, Чжао призвал органы по проверке партийной дисциплины следить за осуществлением соответствующих мер по улучшению бизнес-среды.

Чжао также созвал симпозиум секретарей некоторых провинциальных комиссий по проверке партийной дисциплины и призвал к совместным усилиям, направленным на то, чтобы у чиновников не было возможности, желания или наглости заниматься коррупцией.