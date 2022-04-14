Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. На Камчатке суд вынес приговор в отношении трёх жителей Забайкальского края, которые признаны виновными в групповом изнасиловании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в региональном СУ СКР.

LMAP Жертва изнасилования

Читайте также: Красноярец ответит за изнасилование несовершеннолетней девушки в 2001 году

Трое мужчин 42-х, 29-ти и 34-х лет приехали в Вилючинск в июне 2021 года для заработка. В августе они изнасиловали 41-летнюю женщину, у которой были в гостях.

Все трое дали признательные показания, но затем самый старший из забайкальцев отказался от них. Свидетельские показания и результаты экспертизы доказали вину всех троих мужчин. Суд приговорил их к 5 годам 6 месяцам, 4 годам 2 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки в 2001 году.