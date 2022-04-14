Якутск, 14 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Воздушные суда Бе-200 от МЧС направят в Якутию в самом начале пожарного сезона, а не тогда, когда возгорания уже будут угрожать населённым пунктам, как это было в прошлом году. О такой мере борьбы с распространением огня заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, сообщили 14 апреля в оперативном штабе региона.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Соответствующее решение было принято на встрече первого вице-премьера с заместителем Главы МЧС России Ильёй Денисовым. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников предложил оплачивать использование самолётов-амфибий МЧС из федерального бюджета.

«Илья Павлович Денисов поддержал наши предложения по базированию и применении авиации в пожароопасный сезон. Могу сказать, что в Якутии уже с начала пожароопасного сезона будут базироваться ВС Бе-200 МЧС России для тушения лесных пожаров», — отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году БЕ-200 прислали в Якутию только в августе, уже после того, как лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Бясь-Кюель Горного района республики. В прошлом году на Якутию приходилось до 78% площадей лесных пожаров, произошедших летом текущего года в России.