Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве в городской клинической больнице (ГКБ) имени С. П. Боткина врачи начали проводить операции с помощью нового робота-хирурга Da Vinci, сообщается на портале мэра столицы.

Новейшая роботизированная система для проведения высокотехнологичных операций последней модели стала вторым роботом-хирургом в больнице (первый появился в 2014 году) и шестым в стационарах Москвы.

Робот-хирург последнего поколения обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями. Он оснащен улучшенным цифровым эндоскопом, дающим более четкое 3D-изображение. Роботизированные манипуляторы позволяют выполнять операции сразу на нескольких органах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с помощью робота Da Vinci пациенту удалили крупную кисту.

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