Вашингтон, 14 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В США не подтвердили информацию о том, что Японию пригласили присоединиться к военному альянсу AUKUS.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

На очередном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию, опубликованную японскими СМИ. Она заявила, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее о планах пригласить Японию в альянс написала газета Sankei. AUKUS создан осенью 2021 года тремя государствами – США, Великобританией и Австралией. Альянс позиционирует себя как оборонный, однако эксперты полагают, что он создан для сдерживания растущей мощи Китая.