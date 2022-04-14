Канберра, 14 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Утром 14 апреля лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз перед тем, как отправиться на работу в здание парламента, пообщался с журналистами в закусочной. О результатах встречи сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Журналисты пишут, что Альбаниз отмахнулся от результатов опроса фокус-группы, где люди назвали его «скучным, неинтересным и пресным».

«Я тот, кто я есть … Что людей интересует на самом деле, так это то, у кого же в Австралии есть план будущего», — ответил Альбаниз.

В ходе пресс-конференции политик также рассказал о худшей работе, которую он когда-либо выполнял, — уборке заброшенной пристани.

«Мы вычищали шлангом голубиный помет, который так, наверное, пролежал десятки лет. Мы все были им покрыты, это был ужасный день», — сказал он.