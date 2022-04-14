Вильнюс, , 08:34 — REGNUM Сумма в размере €20 млн требуется для того, чтобы оснастить амуницией и вооружением службу охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литвы, 13 апреля заявил журналистам глава ведомства генерал Рустамас Любаевас.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, литовские пограничники должны иметь средства, отвечающее современным стандартам НАТО. Любаевас отметил, что на переоснащение службы выделено только €3,5 млн, что поможет заменить лишь 40% автоматического оружия, которое есть у погранслужбы. Генерал добавил, что литовские пограничники до сих пор вооружены автоматами системы Калашникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля министерство обороны Литвы распространила информацию о том, что власти республики и других стран восточного фланга НАТО призвали Североатлантический альянс усилить присутствие натовских войск на их территориях.

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