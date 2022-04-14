Вильнюс, 14 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Сумма в размере €20 млн требуется для того, чтобы оснастить амуницией и вооружением службу охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литвы, 13 апреля заявил журналистам глава ведомства генерал Рустамас Любаевас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

По его словам, литовские пограничники должны иметь средства, отвечающее современным стандартам НАТО. Любаевас отметил, что на переоснащение службы выделено только €3,5 млн, что поможет заменить лишь 40% автоматического оружия, которое есть у погранслужбы. Генерал добавил, что литовские пограничники до сих пор вооружены автоматами системы Калашникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля министерство обороны Литвы распространила информацию о том, что власти республики и других стран восточного фланга НАТО призвали Североатлантический альянс усилить присутствие натовских войск на их территориях.