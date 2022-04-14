Канберра, 14 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 14 апреля у премьер-министра Австралии Скотта Моррисона состоялась, пожалуй, самая напряженная пресс-конференция на пятый день избирательной кампании, так как политик отказывался отвечать на прямые вопросы журналистов и уводил разговор в сторону, пытаясь очернить лидера оппозиции Энтони Альбаниза. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Gov.uk Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Журналисты пишут, что они закидывали Моррисона вопросами о так и не состоявшейся попытке создать в Австралии Комиссию по этике, на что премьер-министр отвечал, что именно лейбористы помешали ему это сделать.

Затем Моррисон переключился на лидера оппозиции Энтони Альбаниза, который, по его словам, так и не представил конкретной предвыборной программы.

«Кто вообще этот парень? Вот вопрос, который австралийцы задают себе. У него было три года, чтобы рассказать им, кто он такой … Но меня люди знают. Некоторые не согласны со мной, некоторые соглашаются со мной … Но вы все знаете, кто я», — заявил премьер-министр страны.