Канберра, 14 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В некоторых крупных аэропортах Австралии уже образовались длинные очереди, и ожидается, что ситуация усугубится, так как в течение длинных пасхальных выходных авиаперелет совершат более миллиона австралийцев. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Nine News.

Kgbo Брисбен, Австралия

Ожидается, что 14 апреля станет самый загруженным днем с начала пандемии: более 88 000 человек сядут на рейсы в аэропорту Мельбурна, 82 000 — в аэропорту Сиднея, 56 000 — в аэропорту Брисбена и еще 25 000 человек полетят через аэропорт Аделаиды.

Пассажиров в течение нескольких дней предупреждали о длительных задержках. Гражданам рекомендуется прибывать уже за два часа до отправления внутренних рейсов, и за три часа до отправления международных.

Отмечается, что пассажиры аэропорта Мельбурна прислушались к совету авиакомпаний, и утром 14 апреля очереди к стойкам регистрации не такие длинные по сравнению прошлыми днями на этой неделе.