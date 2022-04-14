Джакарта, 14 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии настаивает на запрете продажи сигарет, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

Запрет считается необходимым для ограничения потребления сигарет в Индонезии.

«Мы согласны с рекомендацией о том, что контроль над табаком необходимо улучшить, а именно за счет акцизных ставок и запрета на продажу сигарет. Если все «заинтересованные стороны» это поддержат, это будет очень хорошо», — говорится в заявлении агентства по надзору за продуктами и лекарствами.

В агентстве считают, что если правительство введет строгие санкции, все стороны также будут соблюдать существующие правила для защиты населения от опасностей курения.

Ссылаясь на данные центрального статистического агентства Индонезии на 2021 год, сигареты являются второй по приоритетности статьей расходов в семье после риса.