Сеул, 14 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В марте 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $23,26 млрд, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Mentor.com Полупроводники

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти на протяжении двенадцати месяцев подряд. Данный показатель является рекордным с 1996 года, когда начался сбор соответствующих данных.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 37,9%, дисплеев — на 45,3%, компьютеров и периферии — на 36,9%.

Объём поставок в Китай увеличился на 28,6%, во Вьетнам — на 48,9%, в США — на 37,7%, в ЕС — на 27,1%, в Японию — на 14,2%.

В марте импорт информационно-коммуникационных технологий составил $12,86 млрд. Профицит торгового баланса составил $10,4 млрд.