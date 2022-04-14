Хайкоу, Китай, 14 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Китайский лидер посетил пилотную зону свободной торговли на острове Хайнань с инспекцией, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин 12 апреля проинспектировал зону экономического развития в городе Данчжоу, островной провинции Хайнань на юге Китая.

Во время инспекции в зоне экономического развития Янпу Си Цзиньпин посетил выставочный зал и контейнерный терминал, где узнал о развитии зоны и строительстве порта свободной торговли с китайской спецификой.

Напомним, что Китай намерен создать в провинции Хайнань зону свободной торговли и туристический кластер глобального уровня к 2030 году.