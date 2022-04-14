Барнаул, , 08:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 14 апреля 2022 года за сутки выявлено 169 новых носителей (на троих меньше чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 8498 до 10 204 (на 1706 больше, чем сутками ранее).

Коронавирус Mzur.ru

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 705 (+5 за сутки) и 214 468 (+158 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных состааляет 121 (+1 за сутки). Из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 125 человек, причём вновь семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 462 жителей края (-27 за сутки).

Кроме этого, 50 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилось: всего на Алтае выявлено уже 40 279 зараженных коронавирусом (+16 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 264 433 человека, выздоровели 250 886 человек (+657 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё семеро пациентов с коронавирусом