Канберра, 14 апреля 2022, 09:00 — REGNUM За последние сутки звонки на горячую линию крупнейшего авиаперевозчика Австралии Quantas со стороны разгневанных пассажиров выросли в разы. Более того поток ругательств и оскорблений в адрес компании не прекращается. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Nine News.
«Это просто безжалостно и неумолимо», — сказал в интервью Nine News сотрудник колл-центра Qantas, который попросил не раскрывать его личность, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.
По словам его словам, сотрудники колл-центра сталкиваются с жалобами разгневанных клиентов Qantas на протяжении всей своей восьмичасовой смены.
«И это не прекращается ни на минуту … Один оскорбительный звонок следует за другим оскорбительным звонком», — отметил неназванный сотрудник авиакомпании.