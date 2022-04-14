Канберра, , 09:00 — REGNUM За последние сутки звонки на горячую линию крупнейшего авиаперевозчика Австралии Quantas со стороны разгневанных пассажиров выросли в разы. Более того поток ругательств и оскорблений в адрес компании не прекращается. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Nine News.

До встречи, Австралия! © Олег Кугаев

«Это просто безжалостно и неумолимо», — сказал в интервью Nine News сотрудник колл-центра Qantas, который попросил не раскрывать его личность, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

По словам его словам, сотрудники колл-центра сталкиваются с жалобами разгневанных клиентов Qantas на протяжении всей своей восьмичасовой смены.

«И это не прекращается ни на минуту … Один оскорбительный звонок следует за другим оскорбительным звонком», — отметил неназванный сотрудник авиакомпании.