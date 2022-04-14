Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM В Республике Алтай задержан обозреватель республиканской газеты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его подозревают в распространении ложных данных о действиях российской армии.

Военная Операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в марте и апреле 2022 года в сети, а также в печатном издании опубликовал ряд записей с недостоверной информацией и целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украине. В результате публично дискредитировал вооружённые силы РФ.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следственным органом решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметили в ведомстве.

В домах у подозреваемого и его пособников в нескольких регионах, а также в редакции издательства в Горно-Алтайске проведены обыски, допрошены фигуранты и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: В Петербурге возбудили уголовное дело за распространение лжи о ВС РФ