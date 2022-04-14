Москва, , 08:29 — REGNUM В Министерстве промышленности и торговли России продолжается сбор предложений по включению в перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Соответствующий документ планируют опубликовать в ближайшее время.

«Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идёт сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти», — заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в документ планируется включить указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таможенная подкомиссия одобрила расширение списка товаров с временно обнуляемой ввозной пошлиной.

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