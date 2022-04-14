Монте-Карло, Монако, 14 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в матче второго круга турнира в Монте-Карло (Монако). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

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Рублёв три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и 3 из 11 брейков.

В третьем круге турнира Рублёв сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.