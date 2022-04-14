14 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

В соцсетях обсуждают очередное требование президента Украины Владимира Зеленского ввести больше санкций против России.

Татьяна Иващенко, , 09:20 — REGNUM С началом спецоперации на Украине для президента этой страны Владимира Зеленского как будто настал звёздный час. Ему рукоплещут европейские парламенты, «искренне» жмут руку президенты и премьер-министры стран, объединившихся против России в едином ожесточённом санкционном порыве.

Артист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Окрылённый «успехом» Зеленский прочно вошёл в роль «прогрессивного европейского лидера», защищающего страну от «кровавых русских». «Прогрессивный европейский лидер» — звучит гордо. Руководить целой страной — это вам не на пианино без штанов играть или не в латексе и на каблуках скакать и извиваться под странные мелодии.

Чтобы рейтинги на упали, Зеленский постоянно записывает видео, выкладывая их в соцсетях. И вот тут-то, прочитав комментарии простых людей, он может столкнуться с реальным представлением о нём.

В очередном видео Зеленский просит ввести больше санкций против России, требует немедленного отказа от российских энергоносителей.

«Кукла Запада», — комментирует Deniss — подписчик телеграм-канала, посвящённого спецоперации.

«Попрошайка на связи», — пишет Toony C.

«Когда он успевает ролики снимать?» — удивляется Марина П.

Зеленский передал привет всем гражданам Украины и подмигнул Цитата из виде Пресс-службы Президента Украины

«Ныть не устал?» — спрашивает Teorema Z.

«Страны ЕС играют, кто больше поможет Украине, а лучше от этого только США», — подчёркивает М.

«Украина назначила себе главным попрошайку», — иронизирует Андрей К.

«Сидит на газовой трубе и трындит…» — охарактеризовал Зеленского Алекс М.

«Из любимца публики — комика превратился в американскую «шестёрку»», — считает Незнайка Н.

Влад С. считает, что у Зеленского происходит «агония творческой личности».

«Скоморох во власти — это печально», — делает вывод R.

«Почему он не просит медикаментов, продуктов, игрушек для детей, корма для животных? Видимо, потому что у него другие интересы, нежели забота о своём народе», — делает вывод Лилия Ф.