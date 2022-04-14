Уфа, , 08:28 — REGNUM Более трех тысяч позиций вошли в перечень товаров, которые смогут прийти на смену импортным аналогам в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Сообщается, что список таких товаров был сформирован в рамках работы по импортозамещению.

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев напомнил о том, что в Башкирии был создан антикризисный комитет по промышленности. В его состав вошли 57 представителей промышленных предприятий региона.

Он отметил, что сейчас продолжается работа по включению организаций Башкирии в федеральный перечень системообразующих предприятий для получения государственной поддержки. В это перечень уже вошли 45 организаций.

Сообщается, что региональный антикризисный пакет намерены представить на следующей неделе.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжить эту работу и строго контролировать ситуацию в промышленной сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что некоторые нефтеперерабатывающие компании России, которые ранее использовали иностранную продукцию, начали переходить на произведённые в Башкирии катализаторы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии сообщили об импортозамещении в сельском хозяйстве