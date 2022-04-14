Пекин, , 08:25 — REGNUM Верховный народный суд Китая опубликовал руководство по созданию основных онлайн-каналов для получения и обработки жалоб общественности, стремясь сделать соответствующую работу более цифровой и умной, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Пекин

В руководстве содержится настоятельный призыв к превентивным мерам по устранению коренных причин жалоб населения и усилиям по разрешению таких жалоб на ранних стадиях путем использования посреднических платформ народных судов на первичном уровне.

Онлайн-платформы, управляемые народными судами для рассмотрения жалоб общественности, должны быть полностью применены и лучше интегрированы с другими каналами, включая обработку на месте, по почте, по видеосвязи или по горячим линиям, чтобы предлагать эффективные универсальные услуги, начиная от подачи жалоб и заканчивая юридическими консультациями и обратной связью, говорится в руководстве.

В нем также подчеркивается важность усилий по созданию механизмов для обеспечения того, чтобы на каждую жалобу общественности отвечали и регистрировали ее.