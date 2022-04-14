Тюмень, 14 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Тюмени десять автомобилей пострадали от бетона, прилетевшего со строительной площадки. Об этом тюменцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

Автомобили были припаркованы возле в центре Тюмени, рядом со строительством элитного комплекса «Машаров».

Как пояснили представители застройщика информационному агентству «РБК Тюмень», 13 апреля на уровне 19 этажа происходила плановая заливка бетона. Во время сильного ветра капли смеси попали на автомобили, которые владельцы припарковали возле строительной площадки.

«Рядом стоят знаки с информацией о том, что парковка у строительного объекта запрещена. Стройка ограждена забором, который сделан согласно нормативам. Однако запретить водителям парковаться в этом месте застройщик не может, потому что это не наш участок. При этом загрязнения такого рода легко устраняются на автомойке», — пояснили в пресс-службе строительной фирмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии из-за проблем с тормозами у грузовика на платной парковке пострадали 13 автомобилей.