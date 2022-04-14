Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В Чебоксарах выявлены нарушения требования закона при заключении договора между региональным «мусорным» оператором и перевозчиком бытовых отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ведомстве по итогам проверки отмечают, что общество «МВК «Экоцентр» направило директору филиала «Ситиматика» копию договора от 12 августа 2021 года, заключённого с другим хозяйствующим субъектом на оказание услуг по транспортированию ТБО для беспрепятственного въезда машин на полигон отходов.

«Фактически данный договор был заключён в сентябре 2021 года и без проведения соответствующего конкурса, который должен был быть организован», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

По результатам проверки прокуратурой Чебоксар в отношении «МВК «Экоцентр» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренной ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ («Нарушение в сфере закупок отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе»).

В ведомстве отмечают, что постановлением УФАС по Чувашии организация оштрафована на 10 тыс. рублей, а прокуратурой проводится проверка законности заключения договора с указанной организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, общество «МВК «Экоцентр» является региональным оператором по обращению ТКО на территории Чувашии. Компания начала работать в октябре 2018 года и отвечает за весь цикл обращения с мусором. Филиал «Ситиматика» эксплуатирует межмуниципальный полигон твёрдых бытовых отходов, построенный в Новочебоксарске.