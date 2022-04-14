Благовещенск, , 08:47 — REGNUM Жители столицы Амурской области собрали необходимые товары и продукты питания для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего отправлены 80 коробок, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Благовещенска.

Российская гуманитарная помощь Mil.ru

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Сбор осуществлял союза армян Амурской области. Организация присоединилась к акции «Гуманитарный экспресс».

«Поучаствовали все члены нашего общества, в том числе старшее поколение – наши меценаты, которые всегда помогают нам. Думаю, сегодня мы все должны сплотиться и своим примером показать, что не важно, где мы живем. В этом наша сила, в единстве», — отметил председатель регионального отделения Союза армян России в Амурской области Рафик Оганнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор гуманитарной помощи для тех, кто приехал в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик, организован в ресурсном центре развития добровольчества Амурской области. В том числе формируются продовольственные наборы.