Благовещенск, 14 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Жители столицы Амурской области собрали необходимые товары и продукты питания для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего отправлены 80 коробок, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Благовещенска.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

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Сбор осуществлял Союз армян Амурской области. Организация присоединилась к акции «Гуманитарный экспресс».

«Поучаствовали все члены нашего общества, в том числе старшее поколение – наши меценаты, которые всегда помогают нам. Думаю, сегодня мы все должны сплотиться и своим примером показать, что не важно, где мы живем. В этом наша сила, в единстве», — отметил председатель регионального отделения Союза армян России в Амурской области Рафик Оганнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор гуманитарной помощи для тех, кто приехал в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик, организован в ресурсном центре развития добровольчества Амурской области. В том числе формируются продовольственные наборы.