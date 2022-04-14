Донецк, 14 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Военнослужащие ДНР выбили украинские войска с позиций на южных окраинах Марьинки. Об этом 14 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Бои в городе продолжаются, однако многие позиции, которые ранее занимали украинские силовики, сейчас контролирует Народная милиция ДНР.

В видеорепортаже, который опубликовала пресс-служба милиции, военнослужащие ДНР заняли позиции южнее Марьинки — бывший украинский блокпост на Запорожской трассе.