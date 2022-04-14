Тункинский район, Бурятия, , 08:19 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии в результате пожала в жилом доме погибла женщина. Трагедия произошла днём 13 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар Pixabay.com

К моменту прибытия пожарных в село Нуган дом горел изнутри. Также пламенем была охвачена крыша строения.

«В ходе тушения пожара работниками ПЧ-46 10-го Тункинского отряда ГПС РБ было обнаружено тело женщины 1937 года рождения без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Возгорание в результате было ликвидировано на площади 54 кв. метра. В настоящему время по факту происшествия проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электросети.

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