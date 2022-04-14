Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам дня 13 апреля нефть подорожала на 3,57%, до $108,75. Цена повышалась на европейской и американской сессиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Отчет по запасам нефти от минэнерго США не оказал влияние на рынок. Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 9,4 млн баррелей (прогноз был +1,00 млн баррелей).

Запасы бензина за неделю уменьшились на 3,6 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей), а запасы дистиллятов упали на 2,9 млн баррелей (прогноз был -416 тыс. баррелей).

Рынок по-прежнему считает, что предложение нефти из России будет падать. МЭА ожидает, что падение добычи нефти в России в апреле составит до 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с мартом, а в мае ускорится до 3 млн баррелей.

Сегодня, 14 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $108,65 за баррель. Доллар дешевеет на Форекс.

Общий настрой на нефтяном рынке бычий. Ожидается продолжение роста котировок до $110,50.

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