Бангкок, 14 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Возможность отмены с начала мая большинства ограничений на въезд в страну, введённых в связи с пандемией коронавируса, рассматривает правительство Таиланда. Об этом 14 апреля сообщает издание Bangkok Post.

Tyr-tailand.ru Таиланд

Изменения, если их одобрит центр по борьбе с распространением коронавируса, могут вступить в силу уже с 1 мая. В частности, министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан планирует с 22 апреля предложить властям страны отменить программу Test & Go и систему Thailand Pass, созданную для упрощения въезда в страну туристов.

В случае одобрения упрощённой системы контроля, туристы смогут посетить Таиланд, предъявив только сертификат о вакцинации от коронавируса, а не ожидать получения Thailand Passв течение пяти суток, как это происходит сейчас.

Ожидается, что после одобрения инициативы страна сможет принять как минимум 10 млн туристов, которые пополнят бюджет Таиланда на $44,69 млрд. Пипат Ратчакитпракан отметил, что система здравоохранения страны отлично подготовлена к приёму иностранных туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Таиланда отменили с 1 апреля ПЦР-тестирование для туристов при въезде в страну.