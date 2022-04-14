Москва, 14 апреля 2022, 08:18 — REGNUM Западные страны пытаются подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
По его словам, участники СНГ должны проявлять гибкость и не ограничиваться одним форматом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов сообщил, что страны — члены ЕАЭС стараются уйти от расчетов в долларах США.
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