Москва, 14 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Западные страны пытаются подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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«Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках содружества с ОДКБ и ШОС», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, участники СНГ должны проявлять гибкость и не ограничиваться одним форматом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов сообщил, что страны — члены ЕАЭС стараются уйти от расчетов в долларах США.

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