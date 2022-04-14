Пекин, , 08:17 — REGNUM Трансформация энергетической структуры Китая и развитие «зеленых» технологий в будущем вызовут огромный спрос на инвестиции, говорится в докладе, передает 13 апреля агентство Синьхуа.

Флаг Китая Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

Оценки прогнозируют, что в ближайшие 30 лет инвестиционный спрос, вызванный низкоуглеродным развитием в энергетике, промышленности, строительстве, транспорте и других секторах Китая, превысит 100 трлн юаней (около $15,69 трлн), говорится в отчете института инвестиционных исследований компании China Jianyin Investment Ltd.

Цель Китая по достижению углеродного пика и углеродной нейтральности приведет к увеличению инвестиций в преобразование энергии, включая энергию ветра, фотоэлектрическую энергию, интеллектуальные сети и переход традиционной энергетики на экологически ориентированную.

Инвестиции также будут направлены на промышленные инновации, такие как электрификация производственных процессов, новые энергетические транспортные средства и интеллектуальная транспортная инфраструктура. Между тем, согласно отчету, инвестиции в цифровые технологии также будут расти, поскольку страна продолжает сокращать выбросы углекислого газа.