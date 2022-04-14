Кемерово, 14 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области с 15 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

«В этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, также увеличиваются штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности в два раза», — уточнили в ведомстве.

Противопожарный режим продлится до 1 июня.