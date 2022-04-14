Уфа, 14 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Техническое открытие центра спортивной гимнастики состоялось в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что тренировки в новом спортивном центре планируют начать этим летом.

«Уверен, мы воспитаем здесь не одного чемпиона. Наши гимнасты будут заниматься в отличных условиях, которые отвечают самым современным требованиям. Здесь же мы сможем проводить соревнования разного уровня, вплоть до международных», — сообщил глава региона.

Хабиров отметил, что руководство республики развивает как профессиональный, так и массовый спорт.

«На очереди – Центр борьбы и Центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, сдадим их к 2024 году, к юбилею Уфы», — подчеркнул он.

Хабиров напомнил, что в октябре 2018 года семилетняя гимнастка, воспитанница 16-й школы спортивной гимнастики на форуме «Россия – спортивная держава» попросила у президента России Владимира Путина оборудовать спортивный зал.

«Благодарю Владимира Владимировича Путина за решение построить такой Центр», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бураево планируют сдать к концу 2022 года.