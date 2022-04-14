Пермь, 14 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В международному аэропорту Перми в первый месяц весны марте обслужили 102 тысячи пассажиров. Это почти на 12% меньше, чем в марте 2021 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Причинами сложившейся ситуации названы закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, закрытие полетов в ряд стран для российских авиакомпаний. Также в перечне факторов, повлиявших на пассажиропоток, указаны сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков.

На внутренних рейсах основное падение авиаперевозок зафиксировано на маршрутах в Москву. В аэропорты столицы за месяц перевезли 59 тыс. пассажиров — на 11,2% меньше, чем в марте 2021 года.