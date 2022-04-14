Москва, 14 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. На внутреннем валютном рынке торги 13 апреля проходили спокойно. Рубль ослаб в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Это произошло после того, как с 11 апреля центральный банк отменил комиссию в размере 12% за покупку иностранной валюты через брокеров и пообещал отменить запрет на продажу наличной иностранной валюты физическим лицам с 18 апреля.

По итогам дня рубль немного подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 79,86 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 86,40 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 104,45 руб.

Сейчас рубль торгуется в узких диапазонах против иностранных валют. Его ослабление сдерживается экспортными компаниями, которые обязаны конвертировать 80% своих валютных доходов на внутреннем рынке.

На этой неделе торговые объемы увеличились, но остаются в три раза ниже среднего значения за 60 дней ($1 млрд против $3 млрд). Внешний фон с других рынков временно не оказывает влияния на рубль.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остаются спецоперация в Украине и новые антироссийские санкции со стороны Запада и Европы.

Техническая картина указывает на продолжение ослабления нацвалюты. К 20 апреля ожидается укрепление доллара до 90 руб., промежуточным целевым уровнем для покупателей выступит 85 руб.

Сейчас по рублю формируется торговый диапазон для будущего движения цены до сентября.

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