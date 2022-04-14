Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Певица из Бурятии Дарима Цырендондопова получила награду Министерства обороны России. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Артисты из Бурятии в республиках Донбасса

По его словам, за поездку в составе бригады артистов в Донбасс и выступления перед военнослужащими певица награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.

«Дарима не просто певица, а младший сержант 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения – воинской части Воздушно-десантных войск», — отметил глава региона, напомнив также, что она является мастером спорта по стрельбе из лука.