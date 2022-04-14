Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Указ об освобождении советника главы республики Магзума Мирзагалиева от занимаемой им должности подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба казахского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобождён от должности советника президента Республики Казахстан», — говорится в тексте опубликованного указа.

Также отмечается, что Мирзагалиев находился на этой должности с января текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля в Министерстве обороны Казахстана сообщили, что в республике не будут проводить военный парад ко Дню Победы.