Астана, 14 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Указ об освобождении советника главы республики Магзума Мирзагалиева от занимаемой им должности подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба казахского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобождён от должности советника президента Республики Казахстан», — говорится в тексте опубликованного указа.

Также отмечается, что Мирзагалиев находился на этой должности с января текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля в Министерстве обороны Казахстана сообщили, что в республике не будут проводить военный парад ко Дню Победы.