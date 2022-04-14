Кемерово, 14 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 апреля, на лечении находятся 1699 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 118 случаев заражения коронавирусом. За это же время 117 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 159 760 случаев заражения коронавирусом, 155 785 человек выздоровели, 2276 пациентов скончались.