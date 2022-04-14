Сидней, Австралия, , 08:08 — REGNUM Национальное контртеррористическое агентство Индонезии и министерство иностранных дел и торговли Австралии провели 8-е совещание по индонезийско-австралийскому контртеррористическому сотрудничеству в Сиднее, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи две страны предприняли усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Борьба с терроризмом остается приоритетом Австралии независимо от того, какое правительство будет избрано на всеобщих выборах в этом году.

Кроме того, стороны обсудили тенденцию угроз в глобальном, региональном и национальном масштабе, партнерство между правительствами Австралии и Индонезии по укреплению институтов правосудия и безопасности, а также развитие лидерства двух стран на международных форумах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о председательстве в G20 на фоне давления со стороны западных стран по поводу присутствия на форуме президента России.

Читайте также: Индонезия ждёт «реальных результатов» от G20