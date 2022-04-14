Село Верхневилюйск, Якутия, , 08:17 — REGNUM Администрация Верхневилюйского района Якутии заключила через сайт госзакупок без проведения торгов семь контрактов в рамках подготовки к празднованию главного республиканского мероприятия Ысыах. Общая стоимость работ составила более 37 млн рублей, сообщило 14 апреля ИА SakhaNews.

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Контракты были подписаны за короткий промежуток времени. Право на выполнение работ стоимостью 13,6 млн рублей получила компания ООО «Про-сцена» (будет поставлять сцену), 2,5 и 3,8 млн рублей — ИП Григорьев (поставка торгово-выставочного павильона и строительство харчевни), 8 млн рублей — ООО «ВВК-групп» (создание ограждения), 1,3 млн рублей — ИП Кривошапкин (строительство каркаса национального строения). Ещё 4,6 млн рублей намерены заплатить ООО «Дизайн-студия Уран» за возведение входной арки на мероприятие, 4 млн рублей — ИП Чучайцев за создание карты центральной площади села Верхневилюйск.

«Все эти контракты заключены со сроком исполнения до 10 июня, а следовательно времени для проведения чиновниками аукционов было предостаточно, и никакое европейское недружественное государство не помешало бы построить в Верхневилюйске, к примеру, деревянное ограждения тюсюлге для сельских поселений за 8 млн рублей», — подчеркнуло ИА SakhaNews.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрании Якутии принято решение больше не покупать золотые часы, которые дарили вместе с грамотой. В условиях санкционного давления на Россию их изготовление стало слишком дорогим, констатировали в республиканском парламенте. Одну из закупок часов на 5,1 млн рублей отменили.