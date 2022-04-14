Владивосток, 14 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Владивосток начали украшать тематическими конструкциями ко Дню Победы — в этом году главными элементами праздничных декораций стали 350 красных звезд и шесть световых растяжек в виде георгиевской ленты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Владивостока Владивосток украшают ко Дню Победы

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Специалисты уже монтируют яркие конструкции на центральной площади города, на улицах Светланской и Алеутской. Также украшения появятся на Пограничной, Семеновской, Уборевича, Суханова и на набережной Спортивной гавани.

Световые растяжки разместят на надземных переходах в районе остановок «Гоголя», «Некрасовская», «Молодежная» и «Фирсова».

«За день украшаем до 12 опор наружного освещения. Звезды размещаем только на чугунных фонарях, на высоте девяти метров», — пояснили мастера.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке пройдёт семь репетиций парада: 15,19,22, 26, 29 апреля, 5 и 7 мая.