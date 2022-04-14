Ульяновск, 14 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области компанию и её директора оштрафовали за сход снега с крыши на ребёнка. Также выплачен причинённый моральный вред, сообщает региональная прокуратура.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Инцидент произошёл 20 февраля 2022 года по улице Полевая в селе Большие Ключищи Ульяновского района. Проверка началась после того, как с крыши многоквартирного дома сошёл снег – в результате травму получил находившийся внизу ребёнок: по данным прокуратуры, у него диагностировали ушиб теменной области головы.

По данному факту ведомством возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). В прокуратуре отмечают, что коммерческая организация оштрафована на 150 тыс. рублей, её директор – на 50 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с руководителя управляющей компании компенсации морального вреда: матери мальчика выплачено 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде был произведён перерасчёт средств на обслуживание и ремонт лифтов. Речь идёт о сумме в 850 тыс. рублей.

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