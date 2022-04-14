Токио, , 08:05 — REGNUM На отдалённые японские острова Огасавара, расположенные в Тихом океане примерно в одной тысяче километров к югу от Токио, 15 апреля может обрушиться тайфун «Малакас». Об этом 14 апреля сообщает Национальное метеорологическое управление.

Острова Огасавара

По его прогнозу, в районе островов скорость ветра на порывах может достигать 50 м/с, за короткое время может выпасть до 200 мм осадков. Ведомство призвало жителей островов Огасавара проявлять повышенную осторожность, поскольку разбушевавшаяся стихия способна привести к выходу рек из берегов и оползням.

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